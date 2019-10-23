مصر | إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالتزامن مع حالة الطقس السيئ، التي اجتاحت جميع محافظات الجمهورية عامة والمنيا خاصة، أصيب، اليوم الأربعاء، 13 شخصا، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الشيخ فضل، وتم نقل المصابين الي مستشفي المنيا، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالصحراوي الشرقي.

وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي بالقرب من طريق الشيخ فضل المار علي الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا.

تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالصحراوي الشرقي أمام المسافرين.

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وعلى جانب اخر، تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم من ضبط عاطلين قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقات من داخل السيارات بالمنيا.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود معلومة إلى وحدة مباحث قسم المنيا بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات من داخل السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط كلًا من:"شاكر. ع. س. ش" ٢٢ عامًا عاطل ومقيم بسكه تله، وسبق اتهامه في ٤ قضايا - " كامل. م. ك. م" ٢٧ عامًا ومقيم بسكه تله وسبق اتهامه في ٥ قضايا.