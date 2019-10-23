مصر | إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء محمود خليل، تلقى إخطارًا من اللواء مجدى سالم، مدير البحث الجنائي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي بالقرب من طريق الشيخ فضل المار علي الطريق الصحراوي الشرقي، أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا.
تم نقل المصابين الي مستشفي المنيا، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالصحراوي الشرقي أمام المسافرين.
وعلى جانب اخر، تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم من ضبط عاطلين قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقات من داخل السيارات بالمنيا.
تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود معلومة إلى وحدة مباحث قسم المنيا بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات من داخل السيارات.
وعقب تقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تمكنوا من ضبط كلًا من:"شاكر. ع. س. ش" ٢٢ عامًا عاطل ومقيم بسكه تله، وسبق اتهامه في ٤ قضايا - " كامل. م. ك. م" ٢٧ عامًا ومقيم بسكه تله وسبق اتهامه في ٥ قضايا.
وأكدت تحريات المباحث أن المتهمين المذكورين وراء ارتكاب الواقعة الآتية: واقعة المحضر رقم " ٢٥٠٢٣" جنح قسم المنيا عن بلاغ" أ. أ م" لتضرره من مجهولين قاموا بكسر زجاج سيارته الأمامي وسرقة مبلغ مالي٢٠٠٠ جنيها مصريًا، تم ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بمنطقة عزبة بدوي وبتفتيشهما تم ضبط فرد خرطوش عيار ١٦ و٢ طلقة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة السابقة وان الأول قام بكسر زجاج السيارة مستخدمًا قالب طوب وسرقة مبلغ ٢٠٠٠ جنيهًا ويقوم الثاني بتأمينه أثناء عميلة السرقة، وأن السلاح المضبوط يستخدمونه في الدفاع عن النفس أثناء وقائع السرقات.
وبمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم ثلاث وقائع سرقات من داخل السيارات وهم: واقعة المحضر رقم "٢١٨٦١" جنح قسم المنيا وسرقة مبلغ مالي ٣٠٠٠ جنيهًا من داخل سيارة - وواقعة المحضر رقم " ٢١٨٧٩" جنح قسم المنيا وسرقة مبلغ مالي ٢٥٠٠ جنيهًا - وواقعة المحضر رقم " ٩٢٣١" إداري قسم المنيا وسرقة مبلغ مالي ٤٠٠٠ ألف جنيه من داخل السيارة.