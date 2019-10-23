مصر | التحقيق في تصادم سيارتين ومصرع شخص وإصابة 3 آخرين في أوسيم

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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تصادم سيارتين بطريق البراجيل بنطاق قسم شرطة أوسيم بالجيزة، والتي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين.

وكانت أمرت النيابة العامة، التحفظ على السائقين وعلى سياراتهم، لإعداد تقرير فني، كما طلبت التحريات حول الواقعة.