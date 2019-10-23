مصر | التحقيق في تصادم سيارتين ومصرع شخص وإصابة 3 آخرين في أوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في تصادم سيارتين ومصرع شخص وإصابة 3 آخرين في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة تصادم سيارتين بطريق البراجيل بنطاق قسم شرطة أوسيم بالجيزة، والتي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين.
وتعود بداية الواقعة، بتلقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى دائري البراجيل بنطاق قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكانت أمرت النيابة العامة، التحفظ على السائقين وعلى سياراتهم، لإعداد تقرير فني، كما طلبت التحريات حول الواقعة.
وتعود بداية الواقعة، بتلقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى دائري البراجيل بنطاق قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى دائري البراجيل بدائرة قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين اصطدام أتوبيس تابع لأحد الشركات بسيارة ملاكي مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.