مصر | "حشيش وهيروين واستروكس".. حبس 56 تاجر مخدرات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حشيش وهيروين واستروكس".. حبس 56 تاجر مخدرات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 56 متهما لاتجارهم في المواد المخدرة بمنطقة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وكانت بدأت النيابة، التحقيق مع 56 تاجر مخدرات ومسجلين خطر لاتجارهم في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة واستروكس، كما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.



وشنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية مكبرة استهدفت خلالها تجار المخدرات، وقامت بالقبض على 56 متهما بحوزتهم 3325 جرام حشيش، و480 قرصا مخدرا، و620 جرام استروكس، وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط 121 جرام هيروين، و80 جرام شادو، و6120 جرام بانجو.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

