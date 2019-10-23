شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة إجمالية 84 مليون جنيه.. غادة والي تضع حجر أساس تطوير مؤسسة تثقيف الفتيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تضع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح الخميس، حجر الأساس لمشروع تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة، إذ يهدف التطوير إلى تأسيس مجمع متكامل اجتماعى وثقافى وعلاجى وترفيهى للفتيات، من ذوي الإعاقة الذهنية، بقيمة إجمالية تقدر بـ84 مليون جنيه، وذلك بحضور عدد من نواب المجلس والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية وخبراء العمل في مجال الإعاقة.

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والهدف العام من المشروع، زيادة السعة الاستيعابية من 60 إلى 120 سريرا، وإعادة توزيع المباني وتصميم الفراغات بالموقع باستخدام أكواد الإعاقة الذهنية والحركية والحماية المدنية وعكس روح الإبداع والتميز، وذلك في إطار التطوير للخدمات المقدمة.

كما ستشهد «والي» افتتاح معرضا لمنتجات أبناء مؤسسات الإعاقة الذهنية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في عروض فنية من تقديم وبمشاركة 200 من أبناء المعاقين ذهنيا في استعراضات وأغانى وطنية.

جدير بالذكر، أن مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بمصر القديمة، والتى تقع على مساحة 1.5 فدان، هي إحدى ثمان مؤسسات تابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج في المجتمع، وهى مؤسستى التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج، ومؤسستى التثقيف الفكرى والأحداث الضالين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان، بالإضافة إلى مؤسسة التثقيف الفكري بحدائق القبة ومؤسسة ضعيفات العقل بمصر القديمة والمجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس، والذى يضم مؤسسة تثقيف فكري ومركز علاج وتأهيل حالات التوحد ومركز علاج وتأهيل حالات الشلل الدماغي ومركز للعلاج الطبيعي وأخر لتدريب الأبناء المعاقين ذهنيا والحضانة الدامجة.