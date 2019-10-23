شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات: 11 حالة من 850 سائق حافلة مدرسية يتعاطون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، حيث قامت اللجنة بالكشف على 580 سائق في أول 3 أسابيع من الفصل الدراسى الحالي في محافظات: القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والأسكندرية والمنيا، وتبين تعاطي 11 حالة من السائقين، للمواد المخدرة منهم؛ 9 حالات حشيش و1 ترامادول و1 أفيون بنسبة تعاطى 2.1%.

كما تم الكشف، خلال هذه الفترة وفي نفس المحافظات، على 1302 من العاملين والسائقين في الإدارات التعليمية المختلفة، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت «والي» أن اللجنة ستقوم بالعديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية طوال العام الدراسي الحالي، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطية للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم حاليا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات، الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية. ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية، لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

على الجانب الثاني، يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023»، تلقي شكاوي من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين.

يأتى ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، إذ يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات.

جدير بالذكر، أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها، صندوق مكافحة الإدمان، حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطي، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق، خلال العام الماضي، وانخفضت نسبة تعاطي المخدرات بينهم من 24% عام 2015 إلى 12% عام، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % العام الماضى وانخفضت حاليا إلى 2.1%، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقي الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.