شكرا لقرائتكم خبر عن «الزند» يؤيد ترشح رئيس «استئناف القاهرة» رئيسًا لنادي القضاة: لن أدفع بأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المنافسة في معركة انتخابات نادى قضاة مصر، مع تلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمدى قنصوة، لليوم الثالث، طلابات الترشح على مقعد رئاسة النادى ومجلس إدارته، في 20 أكتوبر الجارى.

وأكد مصدر قضائي، أن المتقدمون رسميًا على مقعد رئاسة النادى إلى الآن، 3 مستشارين، هم: محمد عبدالمحسن، رئيس النادي الحالي، ونائب رئيس محكمة النقض، ويسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعبدالفتاح مراد، نائب رئيس محكمة الاستئناف.

وأعلن «عبدالكريم» برنامجه الانتخابى، وزار المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، ورئيس النادي الأسبق، والمستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم، والمرشح على مقعد رئيس النادى في الانتخابات السابقة التي فوز بها «عبدالمحسن».

وقالت مصادر مطلعه، إن المرشح «عبدالكريم»، والذى تولى سابقًا رئاسة المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، توجه لزيارة «الزند»، و«الشريف»، كونهما لهما تأثير قوى في الانتخابات، ولديهما قاعدة جماهيرية، وكانت الزيارة قبيل انتخابات النادى بأيام قليلة.

وأضافت المصادر، أن «الزند» اعتبر ترشح «عبدالكريم» أنه بمثابة: «رجل المرحلة المطلوب ترأسه للنادى»، وقال الزند للمرشح على مقعد رئاسة النادى، خلال الزيارة، إنه لم يدفع بأحد في الانتخابات، وأكد أن نجله المستشار شريف الزند، لم يترشح في تلك الانتخابات.

وتابعت المصادر، أن «عبدالكريم» حصل على تأييد من «الشريف»، معتبرةً أن الأخير كان المُنافس الأقوى في الانتخابات الماضية، إذ كان فارق الأصوات بينه وبين «عبدالمحسن»، تتجاوز الـ100 بقليل.

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وأفادت المصادر، بأن المرشح «عبدالكريم»، يخوض الانتخابات بقائمة تضم 13 مرشحًا على مقاعد: المتقاعدين، والمستشارين، ورؤوساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية، مشيرةً إلى أن «عبدالكريم» سيختار 3 مرشحين آخرين بقائمته على مقعدى النيابة العامة والقضاة، لتكتمل قائمته الانتخابية، مشيرةً إلى أن المرشح على مقعد رئاسة النادى بدأ اتصالاته المكثفة برؤوساء الأندية الأقيلمية.

وأوضحت المصادر، أن قائمة «عبدالكريم» الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ضمت المستشار عبدالستار إمام، عن المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين، والمستشارون المتقدمون على مقعد المستشارين، هم: أحمد هارون، وياسر عكاشة، وأحمد رجب، وأحمد محمد سليمان، وعلى السيسى، وعلى مقعد القضاة، ضمت القائمة: المستشارين: أحمد عبدالراضي ثابت، أحمد سمير زين الدين، وعلاء العش.

وبدأ «عبدالكريم» الرئيس بمحكمة الاستئناف، المعركة الانتخابية، قبل غلق أبواب الترشح، الأحد المقبل، وأعلن برنامجه الانتخابى الذي تضمن 5 بنود في مجالات: «الرعاية السكنية، والصحية، والمكتبة، والموارد المالية، والتشريعات».

وجاء بالبرنامج الانتخابى: «تطوير المرتبات والخدمات بما يتناسب مع الأسعار خاصة وأن القضاء المصرى، يكاد يكون الجهة الوحيدة التي تعففت عن المطالبة بالزيادة في الفترة السابقة مراعاةً لما كانت تمر به الدولة من ظروف اقتصادية طاحنة، كما أن تلك الأجور والمرتبات تعتبر هي الأقل مقارنة بالأنظمة القضائية الأخرى في الدول المحطية ذات الوضع الاقتصادى المماثل لمصر أو أقل من ذلك، إضافة إلى ما يفرض على من يتولى أمر من أمور القضاء من قيود على ممارسة أية أنشطة أخرى لتحسين أموره المالية ونأمل أن يكون العلاج لذلك بعد أول جلسة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس، الذين تولوا أمر رئاسة تلك الهيئات وأن تكون الميزانية المخصصة لكل هيئة بما يتناسب مع أعداد وإعباء كل جهة على حده، وألا يكون هناك تفاوت فيما بينها».

وفى سياق متصل، بدأ المرشحون على رئاسة النادى، اتصالاتهم بأندية الأقاليم لتأثيرها في نتيجة الانتخابات بنادى قضاة مصر الرئيسى.

ويذكر أن هناك 3 قوائم إلى الآن ستخوض الانتخابات، وهى قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادى الحالى، والتى تضم نحو 11 من أعضاء مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته، وقائمة المستشار يسرى عبدالكريم، وقائمة ثالثة جارى إعدادها بمعرفة المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادى المنتهي ولايته، والذى يعكف على التقدم بأوراق ترشحه خلال الساعات المقبلة، فيما لم يعلن المستشار عبدالفتاح مراد، نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح على رئاسة النادى، عن أية قوائم.

وكانت مصادر مقربة من المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة، أعلنت اعتزامه التقدم بأوراق ترشحه على رئاسة النادى، خلال الساعات المقبلة.

وذكرت مصادر أن هناك مرشحون يرفضون الانضمام لقوائم انتخابية، لأن عضو مجلس الإدارة الذي سينجح ضمن القائمة سيدين بالولاء لرئيس القائمة وهو رئيس النادي.