شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة ثأرية ببن عائلتي «الخطيب» و«شمندي» في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إنهاء خصومة ثأرية ببنى عائلتى «الخطيب» و«شمندى» بقرية الحسينات بمركز ابوتشت بحضور اللواء محمد ضبش مدير ادارة البحث الجنائي بقنا والعميد عوض عبدالرحمن، قائد قطاع الأمن المركزي بقنا، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات الأمنية والتنفيذية والعمد والمشايخ وأهالي العائلتين والقرى المجاورة.

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وأكد الهجان حرصه الدائم على حضور كافة المصالحات التي تتم على ارض المحافظة ايمانا بأن الأمن والسلام الاجتماعي هما اساس تحقيق التنمية المستدامة والسبيل لتوفير حياه كريمة للمواطنين مقدما شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات وإتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة، كما تقدم بالشكر إلى اللواء مجدي القاضي مدير امن قنا والاجهزة الامنية والتنفيذية واعضاء لجنة المصالحات ولكل من شارك في نجاح هذا الصلح من العقلاء والمصلحين .

وأشار أن محافظة قنا أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال المصالحات حيث تم اليوم انهاء الخصومة الثأرية الثانية خلال أسبوع ورقم ١٢٤ خلال الخمس سنوات الماضية وهو ما يعكس تغير الفكر والموروث الثقافي والوعي بمخاطر الثأر لدى المواطن القنائي، مشيرا إلى ان المحافظة تسعي جاهدة إلى إنهاء جميع الخصومات الثأرية التي تعوق الخطط التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

‫من جانبه أكد اللواء مجدى القاضي، أن مديرية أمن قنا هدفها الأول هو تحقيق امن المواطن القنائى وفى سبيل ذلك فإن المديرية تولى اهتماما كبيرًا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجان المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الخصومات الثأرية.