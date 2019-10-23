شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» في اتصال مع «الحريري»: نتمنى للبنان وشعبه كل الخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تناول فيه التطورات الاخيرة على الساحة اللبنانية.

وقال بيان للجامعة العربية إن «أبوالغيط» أكد خلال الاتصال على حرص الجامعة العربية على استقرار لبنان والحفاظ على السلم الأهلي فيه، معرباً عن تمنياته الدائمة للبنان وشعبه بكل الخير.

كما أكد «أبوالغيط» خلال الاتصال على أنه بموجب قرارات الجامعة بشأن لبنان فإن الجامعة تقف دائما على استعداد لدعم أية جهود ترمي إلى علاج المشكلات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة المشاكل المزمنة التي تواجهها الدولة بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في تحقيق التنمية والرفاهية، ويحفظ للبنان أمنه واستقراره.