شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القليوبية ينفي غلق طريق «شبرا - بنها» الحر بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية حول غلق الطريق الدائرى الإقليميي «بنها- شبرا الحر»، بسبب الأمطار، مؤكدا أن الطريق مفتوح من الاتجاهين أمام مرور السيارات.

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أكد المحافظ، في بيان، الأربعاء، ان الطريق يشهد سيولة مرورية، ولا توجد أيه حالات تعيق الحركة المرورية، موضحا انه يتابع مع العميد ايهاب مرزوق، مدير مرور القليوبية، الحملات المرورية والاكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة أية مستجدات على مدار الساعة.

وأصدر المحافظ تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.

وناشد المحافظ وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار أو معلومات، والرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من صحتها منعاً لإثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.