شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الرابع للحملة القومية للتوعية بالمحليات في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق المؤتمر الرابع للحملة القومية للتوعية بالمحليات بمحافظة قنا، بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمركز المصري لحقوق المرأة، في مركز شباب مدينة أبوتشت، وذلك في إطار اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوعية في القري والمدن المهمشة التي تعاني من ندرة الندوات والمؤتمرات التي تحرص على رفع الوعي لدي المواطنين .

وأكد مصطفي قاعود مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمحافظة، في كلمته بافتتاح المؤتمر على حرص وزارة الشباب والرياضة على رفع الوعي الخاصة بالمجالس المحلية، خاصة أن المجالس المحلية هي طريق القضاء على الفساد.

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وأشار هاني أبوالقمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة إلى أن دستور 2014 أحتوى على العديد من المواد التي أضافت الكثير من المكتسبات للمجلس المحلي، من أدوات رقابة قوية، وتحصين لقرارات المجلس المحلي، وكل ذلك لم يكن موجود فيما سبق.

وأكدت سحر صلاح منسقة المركز المصري لحقوق المرأة أن المركز قام بتدريب مجموعة من القيادات الشابة بالمحافظات تدريبا متخصصا عن المجلس المحلي والحملات الانتخابية، بهدف بناء قيادات شابة قادرة على خوض انتخابات المجلس المحلي القادم خاصة في ظل كوتة الشباب وكوتة المرأة التي أقرها الدستور لأول مرة في تاريخ المجالس المحلية.

وطرحت منسقات المشروع بعض المعلومات عن المجلس المحلي من حيث التعريف والتشكيل والاختصاصات، وفرع الإدارة المحلية بالدستور، وشروط الترشح للمجلس المحلي والممنوعون من الترشح.