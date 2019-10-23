شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي وفدًا من منظمة الصحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد بمكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور طاهر مير، ممثل منظمة الصحة العالمية ويرافقه أيمن قناوي، المستشار الإعلامي للبرنامج الاستشاري الإسلامي (برنامج مكافحة شلل الأطفال)، وذلك لبحث كيفية التعاون المشترك بين المجمع ومنظمة الصحة العالمية، في جوانب البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع.

في بداية اللقاء رحب الأمين العام بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والهادف مع جميع الهيئات والمنظمات المختلفة لخدمة الإنسانية في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر، بدعم خطط التعاون المشترك بما يحقق صالح المجتمع.

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كما عرض الأمين العام للوفد صورة إجمالية للدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي والدولي، والأعمال التي تقوم بها الإدارات واللجان المختلفة للمجمع، فضلًا عن الحملات التوعوية التي تلبي احتياجات الناس اليومية.

كما عرض الأمين العام خلال اللقاء جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، والدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة.

وأبدى الوفد إعجابه وتقديره للدور المهم للأزهر الشريف وهيئاته العلمية ومن أبرزها مجمع البحوث الإسلامية، وأهمية التعاون المشترك مع الأزهر الشريف، في مختلف تلك الجوانب خاصة ما يتعلق بجانب الوعي لدى الناس.