شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن جاهزية 7 مخرات لاستقبال مياه الأمطار ويدفع بـ50 معدة بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم الدفع بـ50 سيارة شفط مياه تم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الأنفاق والكباري، للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه، مؤكدًا أن المحافظة كثفت من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأربعاء، لمتابعة عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع في أحياء (الهرم- العمرانية- جنوب الجيزة- الدقي- العجوزة- بولاق الدكرور- محور 26 يوليو- نفق اللبيني- ميدان الرماية).

وأضاف «راشد» «أن المحافظة كثفت استعداداتها لاستقبال الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع، وتطهير بالوعات الصرف والأمطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية، موضحًا أن المحافظة تمكنت من اجتياز أول اختبارات الشتاء، حيث تم إزالة آثار هطول الأمطار من الشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكباري من خلال التواجد الميداني السريع.

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وأوضح أن هناك متابعة على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أولًا بأول، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والنظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بالتواجد الميداني طوال اليوم والتوجه السريع نحو أية تجمعات لمياه الأمطار وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.

وأكد جاهزية مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 7 مخرات لاستقبال أية كميات من مياه الأمطار، حيث تم تطهيرها مسبقًا بتكلفة بلغت 1.2 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري للمحافظة.

ووجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الأحياء، بضرورة التأكد من صلاحية وجاهزية مواتير الشفط بالأنفاق لمواجهة أية تراكمات متوقعة من المياه، ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن (114)، ورقم هيئة النظافة (16809)، والصرف الصحي (125)، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

كما وجه «راشد» بتكرار مراجعة أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء، للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، إضافة إلى التأكد من صلاحية الأشجار واستقامتها وعدم وجود أي كسور أو ميل بها قد تؤدي إلى سقوطها.

وعلى صعيد متصل، دفعت المحافظة بعدد من المعدات لسرعة شفط مياه الأمطار من شوارع (الهرم- المنصورية- أبوالهول- البحر الأعظم- فيصل- ميدان الرماية)، وشوارع (النيل- أحمد عرابي- جامعة الدول العربية- محور 26 يوليو- ميدان سفنكس)، وقرى (الكريمات- الكداية) بمركز وكفر قنديل بمركز أطفيح وقري (كفر حجازي- أبوغالب) بمركز البدرشين.