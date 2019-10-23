شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: حق الطفل في التنشئة والتعليم واجب على الأسرة والمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن الإسلام حرص على إعلاء قيمة المسؤولية، فكل إنسان مسؤول بقدر استطاعته ونطاق تحمله، والمهام الموكلة إليه، مؤكدًا أن دور الأسرة في تَحَمُّل مسؤولية التربية الصحيحة للأبناء وتعهدهم بالرعاية، والاعتناء بصحتهم، دور محوري في نهضة المجتمع فضلًا عن حماية أبناء الأسرة.

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وأضاف وكيل الأزهر خلال محاضرته عن تنظيم الأسرة لأئمة وواعظات بولاية زنجبار، الأربعاء، أنَّ حقوق الأطفال الأساسية في التنشئة الأسرية والتعليم والرعاية بكافة أنواعها، وأهمها الرعاية الصحية؛ وهي واجب على الأسرة والمجتمع وينبغي إتاحتها والدفاع عنها حتى لا يُحرَم منها أيّ طفل في أيّ مكان، مشيرًا إلى أن الإسلام اهتمَّ ببناء الإنسان وشخصيته وجسده؛ حتى يكون مؤهلًا لأداء وظيفته التي كُلِّف بها؛ فلا شك في أن الإنسان الصحيح قادر على اتقان العمل مما سينعكس بالإيجاب على الأمم ويؤدي إلى نهضتها وتقدمها.

واختتم وكيل الأزهر كلمته، بأن «من لم يستطع القيام بأعباء ومسؤوليات الزواج لزمه الصبر حتى تتهيأ له الظروف، وكذلك من غلب على ظنه عدم القدرة على القيام بواجبات الأبوة، فإنه لا بأس عليه في أن يلتمس الوسائل المشروعة لتأخير الإنجاب مؤقتًا «تنظيم الأسرة» إذا اتفق على ذلك الزوجان وارتضياه لمصلحة الأسرة».

جدير بالذكر أن زيارة وكيل الأزهر والوفد المرافق له لزنجبار، تأتى ضمن التعاون المشترك بين المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، ودول الجنوب، حول تنظيم الأسرة من منظور إسلامي، من أجل تعزيز المعرفة والفهم بشأن الإسلام والصحة الإنجابية، ولتوعية القيادات الدينية بشأن التفسير الدقيق للإسلام وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا التي تتعلق بالصحة الإنجابية والحق في الإنجاب.