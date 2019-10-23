شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير التجاري المفوض في روما: 1200 شركة إيطالية تعمل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد دويدار، الوزير التجاري المفوض في روما، إن المؤتمر الذي تنظمه السفارة المصرية في روما بالشراكة مع اتحاد الصناعات الإيطالي يهدف إلى جذب الاستثمارات الإيطالية إلى مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أضاف «دويدار»، خلال كلمته في المؤتمر، الأربعاء، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد شراكة استراتيجية، مشيرًا إلى أنها الشريك التجاري الأول في أوروبا والثالث عالميًا بعد الولايات المتحدة والصين وبلغ حجم التبادل التجاري 4.8 مليار دولار، بالإضافة إلى تواجد نحو ١٢٠٠ شركة إيطالية تعمل في مختلف المجالات مع نظيرتها من الشركات المصرية.

وقال أحمد المفتي مدير عام شرق بورسعيد للتنمية إنهم يقومون بتطوير ١٦ مليون متر مسطح في القطاع الشمالي المنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه يوجد امتيازات عديدة في ظل قانون الاستثمار الجديد منها لا يوجد ضرائب، كما أن مدة حق الامتياز تصل إلى ٥٠ عامًا، والاستفادة من جميع موانئ المنطقة الاقتصادية، والاستفادة من جميع الاتفاقيات، التي وقعتها الحكومة المصرية مع أكثر من ٥٠ دولة حول العالم من حيث الإعفاءات الجمركية المشتركة مع هذه الدول، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي ستقوم بتأهيل وتدريب العمالة المصرية لسوق العمل.