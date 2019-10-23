شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا ترحب بمساعدة دول اخرى لانهاء الصراع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن أمريكا ترحب بمساعدة دول أخرى في إنهاء الصراع على الحدود السورية التركية.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "رويترز"، قال الرئيس الأمريكى ،:" تركيا تقول إنها أوقفت القتال وسيصبح وقف إطلاق النار دائما.. وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية صامد".
وتابع،:" أمريكا ستحتفظ بعدد محدود من القوات في المنطقة التي يوجد بها النفط وستقرر ما ستفعله بالنفط في المستقبل.. بعض مقاتلي الدولة الإسلامية هربوا ولكن تم اعتقال معظمهم لاحقا".
واستطرد، :"يجب على تركيا وسوريا العمل على ضمان عدم استعادة تنظيم الدولة الإسلامية لأي أراض"
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