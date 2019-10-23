شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قلوب المصريين تنبض فى التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الخليج 365 فى فيديو مصور بمستشفى النصر بمحافظة بورسعيد بأول حالتين أجروا عمليات القلب المفتوح لشخص بالغ وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات حيث تم إجراء العمليات لهم بالمجان بعد إدراج الحالتين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة .

وقال محمد إسماعيل أنه أجرى العملية خلال 48 ساعة وخضع للفحص والتحاليل الكاملة بالمجان كما تم اجراء الجراحة اللازمة بدون تحمل أى مبالغ مالية ومازال يخضع للعلاج الكامل ويعامل معاملة كريمة فى ظل نجاح المنظومة.

أما الحالة الثانية فهى للطفل محمد صلاح ذو الـ 4 سنوات، حيث تقول الأم أن طفلها حالته كانت صعبة منذ أن تم اكتشاف المشاكل الصحية فى القلب وعمره 6 شهور وتابعت: فعليا تم اجراء الجراحة داخل مستشفى النصر ببورسعيد بعد عمل قسطرة علاجية وقالت: الحالة فى تحسن مستمر.

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وكان الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل أعلن نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار فى محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، بعد إجراء العملية فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل لأول مرة فى إقليم قناة السويس.

وقال السبكى إن مستشفى النصر التخصصى نجحت فى إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عام فى اطار تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل و تم تحويله من وحدة صحة اسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر ليتم تحديد موعد العملية الجراحية له والتى تمت يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ، وقام باجراء العملية فريق من اكفأ جراحين معهد القلب حيث تكون الفريق من 6 جراحين بقيادة الدكتور محمد عزيز، عميد معهد القلب الأسبق ومستشار المنظومة لجراحات القلب.

وأكد السبكى أنه تم توفير فريق مكون من 12 طبيب من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة وتوفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس.

يذكر أن مستشفى النصر سبق لها النجاح فى إجراء 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال بواسطة فريق متخصص تحت إشراف مؤسسة مجدى يعقوب للقلب.