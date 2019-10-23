شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكى لسوريا: أكثر من 100 داعشى فروا من سجونهم بالشمال السورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المبعوث الأمريكى إلى سوريا، أن أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش فروا من سجونهم فى الشمال السورى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".
وندد مشرعو الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء، بالهجوم التركى الذى يستهدف إقامة "منطقة آمنة" فى شمال شرق سوريا مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أوروبية جديدة على أنقرة.
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