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بدء قمة مصغرة للرئيس السيسي ونظيره الروسى مع رؤساء التجمعات الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، القمة المصغرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية، ضمن فعاليات القمة الأفريقية الروسية المقامة فى مدينة سوتشى الروسية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد قمة مع الرئيس الروسى بوتين، صباح اليوم تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين، قبل المشاركة سويا فى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصدى والقمة الأفريقية الروسية. 

 

الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يلتقي-بالرئيس-المصري-عبد-الفتاح-السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

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الرئيس-المصري-عبد-الفتاح-السيسي-يلتقي-بالرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-في-سوتشي
الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي

 

السيسى-وبوتين-فى-قمة-روسيا-افريقيا
السيسى وبوتين فى-قمة روسيا افريقيا

 

جلسات-قمة-روسيا-افريقيا
جلسات قمة روسيا افريقيا

 

لقاء-القمة-المصرى-الروسى
لقاء القمة المصرى الروسى

 

لقاء بوتن بالرئيس السيسي (1)
 

لقاء بوتن بالرئيس السيسي (2)
لقاء بوتن بالرئيس السيسي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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