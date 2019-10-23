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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء قمة مصغرة للرئيس السيسي ونظيره الروسى مع رؤساء التجمعات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، القمة المصغرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية، ضمن فعاليات القمة الأفريقية الروسية المقامة فى مدينة سوتشى الروسية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد عقد قمة مع الرئيس الروسى بوتين، صباح اليوم تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين، قبل المشاركة سويا فى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصدى والقمة الأفريقية الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي
السيسى وبوتين فى-قمة روسيا افريقيا
جلسات قمة روسيا افريقيا
لقاء القمة المصرى الروسى
لقاء بوتن بالرئيس السيسي
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