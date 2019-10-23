شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تطلق حملة للاحتفال بيوم الأمم المتحدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة تحتفل غداً الخميس بيوم الأمم المتحدة، الذى يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ عام 1945.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، الأربعاء، إلى أن الوزارة ستطلق حملة بهذه المناسبة على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف حافظ أن هدف الحملة هو التعريف بدور مصر فى الأمم المتحدة من خلال استعراض عضوية مصر الحالية في اللجان والمجالس المختلفة، والمراكز رفيعة المستوى التى شغلها مصريون داخل المنظمة، بالإضافة إلى المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما سيتم تسليط الضوء على إنجازات مصر فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ودور مصر في قيادة جهود أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الافريقى.

ويمكن متابعة محتوى الحملة على موقعى فيسبوك وتويتر من خلال هاشتاج #Egypt_UN_4Development

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هذا وينظم مكتب الأمم المتحدة فى مصر بالتعاون مع وزارة الخارجية احتفالية لأحياء يوم الأمم المتحدة بالنادى الدبلوماسى تحت شعار "متحدون من أجل مستقبل مستدام"، يُلقَى خلالها كلمة لوزير الخارجية سامح شكرى بهذه المناسبة.