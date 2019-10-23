التأمين الصحى الشامل: نجاح أولى عمليات جراحة العظام لطفل بمستشفى النصر التخصصى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، نجاح أولى عمليات جراحة العظام لطفل بمستشفى النصر التخصصى لأول مرة بمحافظة بورسعيد وإقليم القناة ومن خلال منظومة التأمين الصحى الشامل. وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل إنه تم إجراء عملية جراحة عظام لطفل يبلغ من العمر 3 أعوام وتمت إحالته من مركز الجوهرة وتمكّن فريق جراحات العظام من إجراء جراحة عالية الدقة لإصلاح إعوجاج بالساقين لطفل يعانى من عيب خلقى. Advertisements وتابعت:" تمت الجراحة بنجاح باهر والطفل بحالة جيدة ويخضع للمتابعة والعلاج الطبيعى تحت إشراف فريق جراحات العظام والعلاج الطبيعى بمستشفى النصر. ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تكافلية توفر العلاج والرعاية الطبية الكاملة لجميع المواطنين دون تحديد حد أقصى للعلاج كما أنها تغطى جميع الأمراض المزمنة بالمجان.

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