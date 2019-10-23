شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات الإيطالية» يناقش فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم اتحاد الصناعات الإيطالية في روما، الأربعاء، مؤتمر «فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، حضره أحمد فكري عبدالوهاب ممثلاً عن اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد دويدار، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر في روما، وأحمد المفتي، المدير العام لشركة شرق بورسعيد، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال الإيطاليين والمصريين، وذلك لمناقشة المشروعات وفرص الاستثمارات المتاحة في منطقة قناة السويس.

استعرض أحمد فكري عبدالوهاب التطور في الاقتصاد المصري الذي حققته الدولة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمناخ الجاذب الذي يوفره قانون الاستثمار الجديد، فيما قدم أحمد المفتي عرضا خاصا بالمنطقة الاقتصادية خاصة في شرق بورسعيد، موضحا استراتيجية موقعها الجغرافي وكذلك المزايا والحوافز والتسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين في المنطقة.

Advertisements

شارك في المؤتمر من الجانب الإيطالي: المدير العام للجنة الفنية الدولية لاتحاد الصناعات الإيطالية، إلاريا فيسكوفي، ورئيس مكتب الأعمال الدولي لشبكة الشركات الهندسية، ميكيلي أورسيني، والرئيس الإقليمي لمركز خدمة الصناعات الأوربي ومسؤول التطوير في بنك التعمير والتطوير الأوروبي، ستيفان ميلتون، والمدير العام لبنك الإسكندرية سان باولو، دانتى كامبيوني، الذي استعرض الخدمات المصرفية المقدمة من البنك خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما عقدت لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد وممثلين لحوالي 70 شركة إيطالية تم بعدها الاتفاق بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات الإيطالية على تنظيم زيارة لوفد إيطالي، في مطلع العام المقبل، يتم من خلالها لقاءات بين الشركات الإيطالية مع نظرائهم المصريين وللقيام برحلة ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالإمكانيات والخصائص للمنطقة على أرض الواقع.

ومن المقرر أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية بتوجيه دعوة رسمية إلى نظيره الإيطالي ورجال الصناعة الإيطاليين لزيارة مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنظيم وتنسيق هذه الزيارة.