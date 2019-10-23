شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تجرف جرار استكشافي عن القضبان في السويس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا رسميًا حول ما نشر عبر المواقع الإعلامية من انقلاب جرار استكشافي على خط «عين شمس/ السويس».

أكدت الهيئة في بيانها، الأربعاء، أنها تطبق لائحة السلامة بتشغيل جرار مفرد استكشافي (دليل) على جميع الخطوط حرصًا من الهيئة على اكتشاف أي معارضات أو أخطار تهدد سلامة مسير القطارات قبل بداية التشغيل اليومي.

أضاف البيان أنه «أثناء قيام الجرار 3451 (الدليل) مصطحبًا عددًا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط (عين شمس/ السويس) حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة عجرود أدت لانجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، وتقوم الهيئة حاليًا بمعاينة الموقع للاستعداد بالسكة ورفع الجرار».