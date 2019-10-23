شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في المحافظات: غرق محطة قطار بنها.. توقف الدراسة ببورسعيد.. انجراف السيارات بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المحافظات حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أدت إلى تراكم المياه في الشوارع والميادين، ما تسبب في بطء حركة المارة ومرور السيارات على الطرق العامة والفرعية، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

وتابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، حالة الطقس غير المستقر في عدد من المحافظات، وكلف الوزير اللواء محمود شعراوي، المحافظين، برفع درجة الاستعداد والطوارئ واستمرار مراجعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة السيول والأمطار تحسباً لاستمرار سقوط الأمطار أو السيول على محافظاتهم خلال الأيام المقبلة، مؤكداً على ضرورة إتخاذ المحافظات لكافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وتكثيف جولات المرور الميدانى على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع المياه والامطار.

ووجه «شعراوي» غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة باستمرار متابعة الموقف في كافة غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة والتنسيق بصورة مستمرة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وتابعت الوزارة إدارة الأزمة مع محافظة القاهرة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في عدد من الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء التي تسببت في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين.

وفي الإسكندرية، نجحت المحافظة في استيعاب الامطار الغزيرة التي هطلت على كل انحاء المدينة لمدة تزيد على 5 ساعات متواصلة وصاحبها برق ورعد شديدين .

وتواجدت سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الصحى في الشوارع طوال ساعات الليل وتم فتح جميع الشنايش لتصريف المياه اولا بأول لمنع تراكمها واستمر تجول الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية واللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى والمهندس احمد جابر رئيس مجلس ادارة شركة المياه .

وشهدت معظم الأحياء تواجد رؤساء الاحياء في الشوارع حتى الساعات الاولى من صباح أمس لازالة اثار الامطار التي تجمعت في بعض المناطق غرب المدينة وتم التعامل معها فوراً.

وتوقفت عمليات الصيد بالميناء الشرقى، واكد الدكتور رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الاسكندرية أن الحركة الطبيعية للعمل استمرت بمينائي الإسكندرية والدخيلة ولم يؤثر سقوط الأمطار على حركة السفن والشاحنات والبضائع ودخول ومغادرة السفن للبوغاز.

وفي مطروح، شهدت المحافظة هطول أمطارغزيرة يصاحبها رعد وبرق على كافة أنحاء المدينة وتعطلت حركة السير بالمركبات والسيارات بعد هطول الأمطار المفاجئة وتكونت برك من المياه نتيجة تدافع الأمطار بسرعة .

ووجه المحافظ اللواء مجدى الغرابلي لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات بالمتابعة على مدار الساعة لتجمعات المياه وسرعة سحبها والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية لمواجهة الأمطار.

وفي القليوبية، غرقت شوارع المحافظة في مياه الأمطار التي تجمعت في منازل الكباري والانفاق ومنها نفق المنشية ببنها، كما أغرقت المياه محطة قطارات بنها بسبب كميات الامطار

وأجري المحافظ الدكتورعلاء مرزوقجولة تفقدية بالشوارع والميادين لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية بمدينتي بنها وطوخ، وقال المحافظ إنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين. وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه حيث تم الدفع بسيارات الكسح والشفاطات وفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

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وفي الشرقية، شهد عدد من قرى ومدن المحافظة سقوط أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع وتحل عدد من المناطق إلى برك وتسبب سقوط ألأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى. وأصدر المحافظ الدكتور ممدوح غراب تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية.

وأكد المحافظ أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة، منعقدة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة مواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

من جهتها، أصدرت مديرية التربية والتعليم تعليمات مشددة لمديري المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بفصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول بالمدرسة، في حال سقوط الأمطار وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

وفي الدقهلية، شهدت مدن ومراكز المحافظة هطول أمطار غزيرة، على معظم الأنحاء وتسببت في غرق الشوارع ودخلت الأمطار للمنازل المنخفضة بمركزى ميت غمر وأجا.

وأعلن المحافظ الدكتور كمال شاروبيم رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة هطول الأمطار على مراكز المحافظة، مشيرًا لاإلى أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمحافظة للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال موسم الشتاء لمنع الأضرار التي يمكن أن تنتج في ظل الظروف الجوية.

وفي دمياط، تعرضت مدن وقرى المحافظة لموجة مفاجئة من الأمطار الغزيرة، وتسببت في غرق الشوارع الداخلية بمياه الأمطار، وسط فشل بالوعات الشوارع الرئيسية في السيطرة على الأمطار خاصة في شارع الجلاء وفكري زاهر وباب الحرس والشارع الحربي بمدينة دمياط، وبعض المناطق في دمياط وفارسكور والزرقا وكفرسعد وعزبة البرج ودمياط الجديدة ورأس البر وشطا، فيما شددت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل على رؤساء الوحدات المحلية بالدفع بكافة المعدات الخاصة بشفط المياه ومعدات النظافة والتعامل مع مياه الأمطار أولا بأول.

وفي المنوفية، شهدت مراكز الباجور واشمون ومنوف وشبين الكوم أمطارًا غزيرة، ما تسبب في حدوث تكدس مرورى في عدد من الميادين، ودفعت شركة المياة بالتنسيق مع مراكز المدن ب عدد من سيارات شفط المياة بالشوارع لتسهيل حركة المرور، وأكد المحافظ اللواء سعيد عباس أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار بالمحافظة للقصوى والتنسيق بين كافة القطاعات المعنية لتفعيل كافة الإجراءات المتخذة لمواجهة الامطار.

وفي كفرالشيخ، شهدت المحافظة هطول أمطار وبرق ورعد وتحولت الشوارع إلى بحيرات، واعلن المحافظ الدكتور اسماعيل طه، حالة الطواريء القصوي كما انشا غرفة عمليات بديوان المحافظه تحت اشراف اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، اضافة لغرف فرعيه بمدن المحافظه برئاسة رؤساء المدن للتعامل الفوري مع أي احداث طارئة.

وفي بورسعيد، قرر المحافظ اللواء عادل الغضبان إيقاف الدراسة بمدارس قري الغرب والجنوب ورفع الغياب من مدارس المدينة ،بعد تعرض المحافظة لأمطار وسيول غير مسبوقة استمر هطولها بغزارة طوال ساعات الصباح الأولي بغزارة ودون توقف ما ادي إلى تراكم كميات من المياه في الشوارع وأحواش المدارس والأفنية.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن القناة شهدت عبور 73 سفينة من الاتجاهين دون انتظار.

وفي شمال سيناء، شهدت مدن المحافظة امطارًا غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، وقرر المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة. مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة الظروف الجوية.

وفي السويس، أعادت إدارة المرور فتح طريق السويس القاهرة بعد غلقه نحو نحو 8 ساعات متواصلة أمام الحركة المرورية بسبب مياه السيل التي جرفت عدد من السيارات على الطريق بالكيلو 101 ومنطقة عجرود.

وتمكن رجال الدفاع المدني من انقاذ السيارات العالقة على الطريق بفعل السيل الذي سقط من جبل عتاقة من خلال تحويله بالطريق لحين الانتهاء من الاعمال المستمرة في كسح تجمعات المياه الناتجة من السيل والامطار الغزيرة.