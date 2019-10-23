شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة بالصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك بعثة المنتخبات العسكرية الرياضية المصرية في فاعليات دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة، والتي تُقام في مدينة ووهان الصينينة، وتستمر حتى نهاية أكتوبر الجاري، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الرياضية وبناء جيل من الأبطال الرياضيين القادرين على المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

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أُقيمت مراسم الإفتتاح الرسمية لدورة الألعاب بحضور رئيس جمهورية الصين الشعبية، والتى بدأت بعرض مرور الدول المشاركة في الدورة، وقد تضمن الإفتتاح العديد من الفقرات الفنية والتاريخية والعروض العسكرية، وألقى رئيس جمهورية الصين الشعبية كلمة رحب فيها بالدول المشاركة متمنياً التوفيق لجميع الفرق المتنافسة.

وتقام الدورة بمشاركة نحو 10 آلاف رياضي من أكثر من 100 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية.

وتشارك بعثة منتخب مصر العسكري في ألعاب «كرة القدم والسباحة والمصارعة والملاكمة والجودو والتايكوندو وألعاب القوى والخماسي الحديث»، وقد قام جهاز الرياضة للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز الجيد للمشاركين، كما قام بإنتقاء أفضل العناصر للمشاركة في الدورة وعقد المعسكرات الرياضية المختلفة لرفع مستوى الفرق المشاركة.

يذكر أن لاعبي المؤسسة العسكرية حققوا العديد من الإنجازات والبطولات خلال الفترة الماضية وساهموا في رفع العلم المصري عاليًا في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.