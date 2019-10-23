شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت» يطمأن على منشآت جامعة القاهرة بعد الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على الطلاب بالمدن الجامعية وتواجد المشرفين بالمدن، مؤكدًا أن موظفي الأمن الإداري متواجدون على البوابة الرئيسية ومداخل الكليات مع انتشار أفراد من الأمن للمرور بالحرم الجامعي.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه سيتم تواجد طاقم هندسى كامل مكون من مهندس اعتياد وكهرباء وفنيين بكل التخصصات بالحرم الجامعي، كما تواجد أمين عام الجامعة للمتابعة على أرض الواقع، مشيرًا إلى استمرار شركة النظافة في إزالة أي تجمعات للمياه في طرقات الحرم الجامعي، وتوفير عربات من محافظة الجيزة لسحب المياه من أمام بوابات الجامعة.