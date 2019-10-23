«البترول» تعلن عن حركة تعيينات وتنقلات جديدة لرؤساء الشركات (الأسماء)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تعيينات وتنقلات جديدة لرؤساء الشركات ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات، في إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية. وشملت الحركة تعيين المهندس أشرف بهاء الدين أبوالفتوح رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المشروعات الهندسية والإستشارات الهندسية (إنبي)، اعتبارا من 31 أكتوبر 2019. كما شملت الحركة تعيين المهندس أيمن محمود إبراهيم عمارة نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتخططيط والمشروعات وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة، وتعيين المهندس أشرف محمد إمام دياب رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول البحرية (PMS) اعتبارا من 14 نوفمبر 2019.

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