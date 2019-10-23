شكرا لقرائتكم خبر عن «مواد البناء» تستغيث لإنقاذ مصانع العبور وبلبيس من الغرق بمياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء، استغاثة إلى محافظي الشرقية والقليوبية والقاهرة، لإنقاذ مصانع المناطق الصناعية في العبور وطريق بلبيس من الغرق.
طالب «الدسوقى» المحافظين، الأربعاءن بإرسال سيارات كسح المياه إلى المصانع لإنقاذها من الغرق الذي تعرضت له نتيجة الأمطار الشديدة بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء إن «المياه أغرقت المصانع، وتسببت في قطع التيار الكهربائي، وتوقف الإنتاج بشكل كامل، ما يهدد المصنعين بكارثة محققة».
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