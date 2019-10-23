شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صيني يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث إنشاء مصنع حديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا من شركة «Hebei» الصينية، الأربعاء، لبحث إنشاء مصنع للحديد في منطقة العين السخنة، وجرى عرض إجراءات التراخيص وتسجيل الشركات داخل مقر الهيئة، ومتطلبات الهيئة من دراسات مالية وجدوى لبحث جدوى إقامة المشروع.

قام الوفد بجولة في المنطقة الصناعية للتعرف على طبيعة المنطقة، فضلا عن زيارة عدد من المشروعات للوقوف على مدى جاهزية المنطقة لإقامة المشروع.

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في السياق، استقبل اللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، وفدا إيطاليا من مديري كبرى الموانئ الإيطالية والمناطق الصناعية واللوجستية، على هامش فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الحوار المصري الإيطالى حول النقل البحرى واللوجيستيات، والذى تستضيفه مصر في إطار تعزيز التعاون مع دولة إيطاليا والوقوف على المشروعات المحتملة للشراكة.

عرض الاجتماع شرحا تفصيليا عن المنطقة الاقتصادية، وعوامل جذبها للمستثمرين، وما تضمه من مشروعات، وسبل دعم المنطقة للمستثمرين من خلال الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز غير المالية، كما تم عرض أهم عمليات التطوير في موانئ المنطقة الست وأهم العقود التي ستوقعها المنطقة مع عدد من المشغلين في موانئها والتي ستكون إضافة كبيرة للمنطقة.

وعقب الاجتماع، قام الوفد بزيارة المطور الصناعي «تيدا الصينية»، وهو أكبر مطور صناعي أجنبي في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، وزيارة ميناء السخنة، ومعاينة أهم المشروعات الجارية وعملية توسعة الحوض الثاني في الميناء.

الوفدان «الإيطالي والصيني» يزوران مشروعات اقتصادية قناة السويس

الوفدان «الإيطالي والصيني» يزوران مشروعات اقتصادية قناة السويس

الوفدان «الإيطالي والصيني» يزوران مشروعات اقتصادية قناة السويس

الوفدان «الإيطالي والصيني» يزوران مشروعات اقتصادية قناة السويس

الوفدان «الإيطالي والصيني» يزوران مشروعات اقتصادية قناة السويس

الوفدان «الإيطالي والصيني» يزوران مشروعات اقتصادية قناة السويس

الوفدان «الإيطالي والصيني» يزوران مشروعات اقتصادية قناة السويس

الوفدان «الإيطالي والصيني» يزوران مشروعات اقتصادية قناة السويس

الوفدان «الإيطالي والصيني» يزوران مشروعات اقتصادية قناة السويس