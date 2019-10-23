شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«البترول»: انتظام حركة نقل المنتجات رغم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات وزارة البترول انتظام حركة نقل المنتجات البترولية في القاهرة الكبرى والمحافظات كافة، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة، الثلاثاء.

قال المصدر في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن غرفة العمليات تتابع مدى انتظام عمليات نقل الوقود، ومتابعة الشكاوى في حالة وجود أي تأخير في تسليم الوقود للمحطات أو عدم انتظام عمليات النقل، مشيرًا إلى أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى رغم الأمطار.

أضاف أن هناك انتظام في العمل رغم زحام الشوارع الذي شهدته القاهرة في عدد من المناطق نتيجة كميات الأمطار التي أدت إلى تباطؤ حركة السيارات، مؤكدًا انتظام عمليات تسليم الوقود لكافة المحطات بنفس المعدلات، والتي تصل لنحو 40 ألف لتر بنزين يوميًا، وكميات مماثلة من السولار، فضلًا عن تداول نحو 900 ألف أسطوانة بنزين يوميًا، متوقعًا اتجهاها للزيادة مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.