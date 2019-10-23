شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق «السويس – القاهرة» بعد غلقه 8 ساعات بسبب مياه السيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعادت إدارة مرور السويس، الأربعاء، فتح طريق «السويس- القاهرة»، بعد غلقه نحو 8 ساعات متواصلة أمام الحركة المرورية، بسبب مياه السيل، التي جرفت عددا من السيارات المسافرة على الطريق بالكيلو 101 ومنطقة عجرود.
وتمكن رجال الدفاع المدني وأمن السويس من إنقاذ السيارات العالقة على الطريق بفعل السيل الذي سقط من جبل عتاقة، وتم إجراء تحويلة بالطريق لحين الانتهاء من الأعمال المستمرة في كسح تجمعات المياه الناتجة من السيل.
على الجانب الآخر، قطع السيل منطقة الأدبية بطريق «السويس- السخنة»، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية وتواجد أتوبيسات شركات وعربات عالقة، فيما تمكن أمن السويس من مساعدتهم وإعادة الحركة على الطريق.
كانت محافظة السويس شهدت أمطارًا غزيرة ومتوسطة في الخامسة من مساء الثلاثاء، واستمرت عدة ساعات.
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