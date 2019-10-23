شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور حسام الدين عبدالفتاح قائمًا بأعمال عميد «هندسة القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‎أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارا بتعيين الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح، أستاذ التحكم الآلي بقسم القوى الكهربية بكلية الهندسة، قائمًا بأعمال عميد الكلية اعتبارا من الأحد 20 أكتوبر الجاري، لحين صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد للكلية.

‎يذكر أن الدكتور حسام عبدالفتاح حصل على بكالوريوس هندسة القوى والآلات الكهربية من جامعة القاهرة عام ١٩٩٣، كما حصل على الماجستير من جامعة القاهرة عام ١٩٩٥، ودرجة الدكتوراه من جامعة كيس وسترن ريزرف بولاية أوهايو الامريكية عام ١٩٩٩.

‎تدرج في المناصب الجامعية منذ تعيينه معيدًا بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة حتى وصل لدرجة أستاذ عام ٢٠١٢، و‎شغل عدة مناصب إدارية بالكلية وهي مدير معمل المنظمة الرقمية المتكاملة ثم مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في أغسطس 2017، وحتى صدور قرار رئيس جامعة القاهرة بتعيينه قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة.