شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مسنة في انهيار منزل بسبب الأمطار بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت مسنة بكسور وجروح متفرقة بالجسم في حادث انهيار منزل في مركز الشهداء بالمنوفية بسبب الأمطار الغزيرة.

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير الأمن، إخطاراً من مأمور مركز الشهداء بإصابة مسنة، 90 عاما، بسبب انهيار منزل من الطوب اللبن في قرية عشما بمركز الشهداء.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف، وجرى نقل المصابة إلى مستشفى جامعة المنوفية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.