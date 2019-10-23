شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ينعى الطفلة «ضحية الأمطار» في «العاشر من رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن بالغ حزنه لوفاة التلميذة مروة الصادق عبدالمجيد، المقيدة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهداء الابتدائية التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، التي توفيت، الثلاثاء، صعقا بالكهرباء أثناء هطول أمطار غزيرة بالمدينة.

تقدم المحافظ في بيان، الأربعاء، بخالص التعازي والمواساة لأسرة التلميذة، داعياً «المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان».

كان المحافظ أناب رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد كمال، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، للمشاركة في تشييع جثمان «ضحية الأمطار»، وتقديم واجب العزاء والمواساة للأسرة وتلبية كافة احتياجاتها تكريماً لابنتهم الراحلة.