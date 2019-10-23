شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب مصر «نائب أول» لمكتب التقنية المعنية بالزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انتخاب مصر نائب أول لمكتب التقنية المتخصصة المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة المتخصص، وذلك أثناء انعقاد الاجتماع الثالث للجنه التقنية، والذى يعقد حاليا بمقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

أضاف «أبوستيت»، في بيان، الأربعاء، أن هذا الترشيح جاء بموافقه أغلبية الخبراء وعددهم اكثر من ٢٠٠ خبير ممثلين لـ٥٥ دول أفريقية، وياتى هذا بفضل الجهود التنموية التي تبذلها مصر على الصعيدين المحلى والأفريقى في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، واختيار أكثر من مركز تميز من جانب الاتحاد الأفريقى في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، كذلك اختيار العديد من المختبرات المصريه كمرجعية للاتحاد الافريقى ومراكز معاونة للسلامه الغذائية، وإقامة المشروعات القومية في مجالات الزراعه مثل الصوب ومجالات الاستصلاح الزراعى وللبنيه التحتية، كذلك مجالات الرى.

Advertisements

من جهته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس الوفد المصري المشارك في انتخابات اللجنة التقنية الزراعية المتخصصة، أن أعضاء الوفد الذي يمثل وزارات الزراعة والتعليم العالي والبيئة والسفير المصري في أثيوبيا بذلوا جهودا متميزة من أجل فوز مصر بهذا المقعد بالإضافة إلى جهود الدكتور أحمد الصوالحى رئيس مكتب تنمية الثروة الحيوانيه التابع للاتحاد الأفريقي، من خلال الدعم والحشد لانتخاب مصر.

يأتى هذا التنصيب كخطوة نحو ترشح مصر تلقائيا بعد عامين لمنصب رئاسة مكتب اللجنة التقنية المتخصصة بالاتحاد الأفريقى، فيما أكد الدكتور عز الدين أبوستيت اختيار معمل الميكروبيولجي بمعهد بحوث صحة الحيوان، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، كمعامل مرجعية ومراكز تميز في مجال سلامة الغذاء للاتحاد الافريقي، وذلك ضمن 4 معاهد بحثية على مستوى القارة الافريقية.

ولفت الوزير إلى انه تم اختيار المعملين التابعين لمركز البحوث الزراعية، كمراكز مرجعية ومتعاونة مع الاتحاد الافريقي في مجال السلامة الغذائية، بجانب معملين أخرين من غانا والسنغال.