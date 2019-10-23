شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى فيينا: نحتاج لنقل خبرات النمسا المتميزة فى التنمية للمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير عمر عامر رئيس مجلس السفراء العرب فى فيينا، سفير مصر وممثلها أمام المنظمات الدولية بالنمسا، اليوم الأربعاء، أن المنطقة العربية تواجه تحديات النمو السكانى السريع وتحتاج إلى الاستفادة من خبرات النمسا فى التنمية ونقلها إليها وتعزيز التعاون فى مجال التجارة وزيادة الزيارات على مستوى الحكومات ورجال الأعمال.

وقال السفير عامر ، فى كلمة له أمام المنتدى الاقتصادى الحادى عشر للغرفة التجارية العربية النمساوية فى فيينا ، إن التجارة البينية النمساوية العربية فى صالح العالم العربى حيث بلغت صادرات المنطقة العربية للنمسا 2.2 مليار يورو فى العام الماضى مقابل 1.9 مليار دولار صادرات النمسا، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز الاستثمارات ودعم التعاون الأوروبى العربى.

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وشدد رئيس مجلس السفراء العرب فى فيينا، سفير مصر وممثلها أمام المنظمات الدولية بالنمسا، على الحاجة إلى إلقاء الضوء على فرص الاستثمار المشترك، معتبرا أن هذا هو التحدى الأهم فى المرحلة الراهنة.

وتوجه بالتهنئة للغرفة العربية النمساوية، بمناسبة مرور 30 عاما على إنشائها وعلى الحضور والمناقشات الجيدة فى هذا المنتدى، مشيدا بدور الغرفة من خلال المنتديات والمؤتمرات التى تنظمها لربط مجتمع الأعمال وتعزيز وترسيخ التعاون العربى الأوروبى.