شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر للطلاب: احذروا من الشائعات على مواقع التدمير الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، فى فعاليات مسابقة كرة القدم لطلاب أسيوط، وأعرب رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بمشاركته فى هذا النشاط الرياضى، معلنا أن هذا اليوم رد عملى يؤكد أن جامعة الأزهر تهتم بالرياضة كما تهتم بسائر العلوم الأخرى، إنطلاقا من أن العقل السليم فى الجسم.

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ووجه رئيس الجامعة في كلمته للطلاب عدة رسائل، منها الحرص على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة، كما حذرهم من الانسياق وراء الشائعات التى يتم بثها بين الحين والآخر على منصات التدمير الاجتماعى.

وأكد المحرصاوى اعتزازه وافتخاره بكافة أبناء جامعة الأزهر من الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أنهم نماذج مستنيرة ترفع راية الوسطية والاعتدال في جميع دول العالم، لافتا أن هذه الراية مستمدة من المنهج الأزهري المستمد من ديننا الإسلامي الحنيف، الذي تربي علية علماء الأزهر الشريف على مر العصور ، مؤكدا أنه منهج راسخ وثابت لم ولن يتغير على مر التاريخ.