عدد متميز لـ"المصور" بعنوان نجاح مصرى جديد فى تحقيق مصالح القارة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "نجاح مصرى جديد فى تحقيق مصالح القارة السمراء"، أصدرت مجلة المصور برئاسة الكاتب الصحفى أحمد أيوب العدد رقم 4959، وجاء فى صدارة الغلاف موضوعا بعنوان: "الكشف العظيم.. كنوز القرنة الخفية فى جنة العساسيف". وجاء فى العدد تقرير بعنوان "حكام قطر والعار"، والذى تحدث عن خيانة قطر لعروبتها وتستقوى بقوى إقليمية ضد الدول العربية وتساند التنظيمات الإرهابية فى كل الدول العربية وتدم المليشيات وتنفذ المؤامرات المطلوبة ضد العرب ". Advertisements وتناول العدد تقرير آخر بعنوان: "الفاتيكان يعطل قانون الأحوال الشخصية للأقباط"، والذى تناول تفاصيل انتظار موافقة الكنيسة الكاثوليكية والتى تحتاج موافقه الفاتيكان وذلك لإصدار قانون الأحوال الشخصية والذى تم الموافقة عليه منذ 6 أشهر من قبل الكنائس الثلاثة ". وحمل غُلاف المُلحق الرياضى لمجلة المصور عنوان "القيادات الرياضية والمسئولية الوطنية "، وفى تقرير آخر حمل عنوان "طارق حامد أزمتى من تأليف وإخراج السوشيال ميديا" وآخر بعنوان "فى أزمة السوبر الأفريقى.. الزمالك لا يخشى عقوبات الكاف".

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