شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة مرورية على طريق كورنيش المعادى وسط انتشار رجال المرور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق كورنيش المعادى، اليوم الأربعاء، حالة من الانسياب المرورى، فى الاتجاه القادم من التحرير إلى المعادى، وسط انتشار رجال المرور على الطريق بقصد العمل على تيسير الحركة المرورية. Advertisements وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.

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