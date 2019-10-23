شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إزالة آثار الإمطار بالكامل وتواجد ميدانى لقيادات المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تمت إزالة آثار هطول الأمطار من الشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى من خلال التواجد الميدانى السريع.

وأشرف محافظ الجيزة على عمليات إزالة مياه الأمطار من الشوارع خلال جولاته الميدانية بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والدقى والعجوزة وبولاق الدكرور ومحور 26 يوليو ونفق اللبينى وميدان الرماية.

وقال محافظ الجيزة إن هناك متابعة على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الامطار اولاً بأول حيث تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والنظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتواجد الميدانى طوال اليوم والتوجه السريع نحو اى تجمعات لمياه الأمطار وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات، مشيراً إلى انة تم الدفع بـ50 سيارة شفط مياه وتم نشرها بالشوارع الرئيسية والحيوية وبجوار الانفاق والكبارى للتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه مؤكداً أن المحافظة كثفت من استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء من خلال تجهيز المعدات اللازمة لمواجهة مياه الأمطار بالشوارع إضافة إلى تطهير بالوعات الصرف والامطار بمطالع ومنازل الكباري والطرق والمحاور الرئيسية .

مؤكدا على جاهزية مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 7 مخرات لاستقبال اى كميات من مياه الامطار حيث تم تطهيرها مسبقا بتكلفة بلغت 1,2 مليون جنية وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للمحافظة.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بضرورة التاكد من صلاحية وجاهزية مواتير الشفط بالأنفاق لمواجهة اى تراكمات متوقعة من المياه ورفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

كما وجه المحافظ بتكرار مراجعة أعمدة الانارة وغرف الكهرباء للتأكد من كفاءتها وعدم وجود كابلات او اسلاك مكشوفه لعدم تعريض حياه المواطنين للخطر اضافه الى التأكد من صلاحية الاشجار واستقامتها وعدم وجود اى كسور او ميل بها قد تؤدى الى سقوطها .

ومن جانب اخر دفعت محافظة الجيزة بعدد من المعدات لسرعة شفط مياه الأمطار من شوارع الهرم والمنصورية وابو الهول والبحر الاعظم وفيصل وميدان الرماية وشوارع النيل وأحمد عرابى وجامعة الدول العربية ومحور 26 يوليو وميدان سفنكس وقرى الكريمات والكداية بمركز وكفر قنديل بمركز اطفيح وقري كفر حجازى و ابو غالب بمركز البدرشين .

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إزالة الامطار بالكامل وتواجد ميدانى لقيادات المحافظة (1)



إزالة الامطار بالكامل وتواجد ميدانى لقيادات المحافظة (2)



إزالة الامطار بالكامل وتواجد ميدانى لقيادات المحافظة (3)