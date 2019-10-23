شكرا لقرائتكم خبر عن 102 مليون جنيه لتدعيم محطتى محولات كفر الشيخ وزيزينيا بـ 6 محولات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا لتنفيذ مشروع توريد وتركيب (6) محولات لمحطتى محولات كفر الشيخ وزيزينيا، لمجابهة زيادة الأحمال وعمل عدد من الإحلالات والتوسعات بهذه المناطق.

وأوضحت مشالى فى بيان لها، أن العقد يتضمن توريد وتركيب (6) محولات سعة 175 م.ف.أ جهد 220/66/11 ك.ف لمحطتى محولات كفر الشيخ جهد 500 ك.ف وزيزينيا جهد 220 ك.ف كأمر إضافى على العقد رقم ( 73/2017/2018 ).

وأضافت مشالى أن التكلفة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 102 مليون جنيه مصرى يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (8) شهور من تاريخ الإخطار بالقبول (Notice of Award) .

وتأتى هذه العقود فى إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية بمحافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.