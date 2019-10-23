شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للمحاسبات" يواصل اجتماع اجتماع الأفروساى حول مكافحة التصحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الجهاز المركزي للمحاسبات، لليوم الثانى على التوالى، عقد جلسات الاجتماع السنوى التاسع لمجموعة عمل البيئة التابعة للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة –الأفروساى - تحت عنوان "الأجهزة العليا للرقابة الأفريقية فى مواجهة تحديات مكافحة التصحر وانعدام الأمن الغذائى" وذلك يستمر حتى غدا.

وشارك فى الاجتماع أكثر من 45 وفدا يمثلون 21 جهازًا أعلى للرقابة عضوًا بالأفروساى، من بينهم 6 رؤساء أجهزة عليا للرقابة لدول بوكرينا فاسو، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، غينيا، تشاد، فضلا عن ممثلة عن مجموعة عمل الإنتوساى للمراجعة البيئية من الجهاز الأعلى للرقابة لفنلندا.

كما يشارك فى الاجتماع نخبة من الخبراء المصريين المتخصصين فى موضوع الاجتماع وهم الدكتور نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء ممثلا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد أحمد داوود أستاذ الموارد المائية بالمركز القومى لبحوث المياه ممثلا عن وزارة الموارد المائية والرى، والدكتور صفى الدين محمد متولى نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والدكتور هشام إبراهيم القصاص عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية.

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وتأتى أهمية مناقشة تحديات مكافحة التصحر فى ظل بحث الدول عن الغذاء حيث يعتبر التصحر هو التصحر هو أصابة الأرض بالجفاف نتيجة لاسباب كثيرة من بينها ارتفاع درجة الحرارة وزيادة الاتربة وقلة سقوط الأمطار، ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعى والحياة النباتية ومن ثمة فقد الغذاء كما يؤدى إلى فقدان التنوع البيولوجى.

ويتناول الاجتماع التحديات التى تواجه الدول فى مكافحة التصحر وانعدام الأمن الغذائى، حيث تختلف حالات التصحر ودرجاتها من بلدا إلى بلد .

الجدير بالذكر أنه حضر خلال الافتتاح الرسمى للاجتماع السنوى التاسع لمجموعة عمل البيئة التابعة للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة –الأفروساى –أمس الثلاثاء، المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومبا أشا رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة للكاميرون ورئيس مجموعة عمل الأفروساى للمراجعة البيئية.