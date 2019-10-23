شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل وفد من ميناء بارى الإيطالى للتعاون فى تموين وإمداد السفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء وليد عوض، رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط، وفدا إيطاليا من ميناء بارى الإيطالى وغرفة التجارة الإيطالية وعدد من شركات الخدمات اللوجستية الإيطالية، لبحث إمكانية التعاون فى مجال تموين وإمداد السفن بالغاز الطبيعى المسال، والبنية التحتية اللازمة لذلك ، اضافة الى التعرف عن قرب على امكانات المرافق العاملة فى مجال تسييل الغاز الموجودة بميناء دمياط.

وأوضح اللواء وليد عوض، أن مجال تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال يأتى متفقا مع الجهود التى تبذلها وزارة النقل لتحويل الموانئ المصرية الى موانئ خضراء للأثر الإيجابى على البيئة المحيطة وهى السياسة التى ينتهجها ميناء دمياط ، ثم قدم عرضا توضيحيا اشتمل على أبرز مميزات ميناء دمياط من موقع متميز على طريق خط الملاحة العالمية وقربه من مناطق الاكتشافات الاخيرة لحقول الغاز والبترول بالبحر المتوسط والخدمات التى يقدمها للمجتمع الملاحى والتطوير المستمر لتلك الخدمات ومحطاته المختلفة والمشروعات القائمة والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة.

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أعقب ذلك جولة ميدانية اصطحب خلالها رئيس ميناء دمياط الوفد الإيطالى للتعرف على المرافق المختلفة داخل الميناء ، واختتمت بزيارة لمحطة إسالة الغاز بالميناء للتعرف على إمكاناتها وخطط تطويرها من القائمين عليها.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة جاءت بعد انعقاد المنتدى الثانى للحوار المصرى الإيطالى، الذى نظمه قطاع النقل البحرى والسفارة الإيطالية بالقاهرة.