شكرا لقرائتكم خبر عن رمد بورسعيد: إجراء عملية تجميلية من داخل الجفن السفلى لمريض لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مستشفى الرمد بمحافظة بورسعيد، قيام الدكتور علاء صدقة بإجراء عملية كسر بعظمه الوجه والحجاج بالناحيه اليسرى وكسر بالجدار الأمامى للجيب الأنفى الصدغى، والفك العلوى وتم إصلاح الكسور المتعددة باستخدام شرائح ومسامير التيتانيوم.

وقال مستشفى الرمد فى بيان اليوم إنه تم إصلاح الجيب الأنفى الصدغى باستخدام شبكه تيتانيوم واستخدام جروح داخليه تجميليه من داخل الجفن السفلى ومن داخل الفم مع عدم فتح جروح خارجيه بالوجه وهذا لا يعطى أى أثر أوعلامه فى الوجه بعد الالتآم والشفاء.

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يشار إلى أن هذة النوعية من الجراحات الدقية تجرى لأول مرة فى محافظة بورسعيد فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تقدم أعلى مستوى من جودة الخدمات الصحية فى ظل توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية التى يحتاجها المريض.

ويتم التعامل مع المريض بعد قيامة بالتسجيل فى المنظومة الجديدة وتوفير الكشف الطبى علية فى الوحدة الصحية أو المركز الطبى على أن يتم احالة الحالات إلى المستشفيات المتخصصة والمركزية لاستكمال باقى الإجراءات العلاحية للمريض إذا احتاجت الحالة لذلك.