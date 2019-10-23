التعليم: رفع الغياب عن الطلبة لسوء الأحوال الجوية يرجع للمحافظ

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم تلقيها أى مشكلة فى المدارس التى تعمل اليوم، واليوم الدراسى مستقر بشكل ملحوظ، مع انخفاض فى نسب الحضور بين الطلبة وانتظامها فى باقى المحافظات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت تعطل الدراسة اليوم الأربعاء فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للطلاب والمعلمين بسبب سوء الأحوال الجوية.