شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: رفع الغياب عن الطلبة لسوء الأحوال الجوية يرجع للمحافظ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن رفع الغياب فى المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار يرجع لتقدير المحافظ كلا فى محافظته.
وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، أن قرار رفع الغياب من عدمه عن الطلبة سلطة المحافظ والوزارة تتابع العملية التعليمية في جميع المحافظات.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت عدم تلقيها أى مشكلة فى المدارس التى تعمل اليوم، واليوم الدراسى مستقر بشكل ملحوظ، مع انخفاض فى نسب الحضور بين الطلبة وانتظامها فى باقى المحافظات.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قررت تعطل الدراسة اليوم الأربعاء فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للطلاب والمعلمين بسبب سوء الأحوال الجوية.
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