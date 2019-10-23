شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر الجديد بالرياض يُقدم أوراق اعتماده إلى الملك سلمان بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة تعيينه سفيرًا لجمهورية مصر العربية فى الرياض، قدم السفير أحمد فاروق اليوم الأربعاء أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية، نقل السفير فاروق خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين، كما أكد اعتزاز القاهرة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر.

هذا، ونقل خادم الحرمين الشريفين تحياته إلى رئيس الجمهورية، مؤكداً على حرص الرياض على التعاون الحثيث مع القاهرة في مختلف المسائل الثنائية، والقضايا الإقليمية والعربية محل الاهتمام المشترك.