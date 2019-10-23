شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تسريب صوتى لأردوغان يطلب فصل صحفية من العمل بعدما انتقدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسريب بثته منصات معارضة تركية عن تورط رجب طيب أردوغان فى توجيه رئيس تحرير صحيفة موالية له لفصل صحفية من العمل بعدما انتقدته، حيث تضمن التسريب وقائع بالغة الإهانة من جانب الرئيس التركى لرئيس التحرير، وهو ماعتبره مراقبون يعكس نظرة متدنية للصحافة وانهيارا لحرية الرأى والتعبير فى تركيا.

وتدور المكالمة بين أردوغان ومصطفى قارا على أوغلو رئيس تحرير صحيفة ستار التركية الموالية لاردوغان، حيث يتحدث الرئيس التركى بلهجة غاضبة ويقول :" هل تتذكر السيدة التى تحدثت بشأنها معك من قبل لماذا تستمر فى عملها حتى الآن؟" مستنكرا الإبقاء عليها فى عملها.

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و يوجه أردوغان اللوم لرئيس التحرير بسبب نشر مقال ينتقده، قائلا:" ثم ان هذه الاخبار تمر دون اشرافك أم انك ملزم بالاشراف على كل المقالات، كيف حدث إهمال ألم تطلع على الجريدة ؟ ألا تراجع الجريدة ؟، لا تؤاخذنى من يشرف على الأعمال التحريرية".

ويضيف:" من أعطى لها الحق فى كتابة هذا وانتقادى؟ هل تعطى لنفسها دور الإله فى الأرض وهى تقول هذا الكلام؟ هل لديها هذه الوظيفة؟"، بينما اكتفى الصحفى التركى بالحديث عن أن هناك إهمال حدث، وأنه سيعالج الأمر بالطريقة المناسبة، كما برر الموقف بأن بعض الكتاب ينجرفون وراء أهوائهم، وهو ما رفضه أردوغان.