شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التضامن: تقدر تكفل طفل يتيم بمنزلك لو عندك ابن أو معندكش أولاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ابنك أو بنتك سندك.. مش لازم يبقى من صلبك.. تقدر تكفل طفل يتيم لو عندك ابن أو معندكش أولاد ولذلك وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت حملة توعوية" عيلة لكل طفل"، للتوعية بمنظومة الأسر البديلة وتوعية المجتمع بضرورة توفير رعاية أسرية جيدة لكل طفل إما فى أسرهم الطبيعية أو عن طريق تقديم رعاية بديلة لهم فى حالة فقدان الأسرة.

ويهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص مجهولي النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم .