شكرا لقرائتكم خبر عن مرور القليوبية: طريق "شبرا - بنها" مفتوح أمام السيارات ولا صحة لإغلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت إدارة مرور القليوبية بقيادة اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، غلق الطريق الدائرى الإقليمى "بنها- شبرا" الحر، بسبب حدوث هبوط عند الكيلو 30 بسبب هبوط أرضى بسبب هطول الأمطار، مؤكدة أن الطريق مفتوح من الاتجاهين أمام مرور السيارات بالطريق.

وأكد مرور القليوبية بقيادة اللواء إيهاب مرزوق، أن الطريق يشهد سيولة مرورية ولا توجد أية حالات تعيق حركة المرور به، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية والأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة اية مستجدات.

Advertisements

وكان قد أصدر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة فى التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تمر بها البلاد وذلك حفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد "عبد الحليم"، على ضرورة تفعيل منظومة الإبلاغ والإنذار المبكر عن احتمالات سقوط الأمطار وتحديد المناطق المهددة والأكثر تضررًا فى ضوء المناطق المتعارف عليها بخريطة السيول بالمحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، ومراجعة أبراج الكهرباء وشبكات المحمول وخطوط الغاز أولا بأول، مع ضرورة التواجد الدائم لأطقم الطواريء للتدخل الفورى عند الحاجة، كما تم التواصل مع الإسعاف ومديرية الصحة للتوزيع الكافى لسيارات الإسعاف ومستلزمات الطواريء ورفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.