شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 ورش سلاح بالجبل فى الصعيد على طريقة رفاعى الدسوقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 3 عناصر إجرامية لإدارتهم ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بأسيوط وبحيازتهم 107 قطعة سلاح نارى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار والقائمين على إدارة ورش تصنيعها..

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (3عاطلين– "لهم معلومات جنائية مسجلة" - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة البدارى) .. بإدارة ثلاثة ورش لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار فيها متخذين من المنطقة الجبلية المتاخمة للقرية محل إقامتهم بؤرة لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (104) قطعة سلاح نارى بياناتها كالتالى: (61بندقية خرطوش - 43 فرد محلى - 611طلقة مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع - منظار رؤية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار.

وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بإدارتهم ل( 3 ) ورش أخرى لتصنيع والإتجار فى السلاح، وأرشدوا عنها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ( 3 طبنجة مُحدثة صوت – كمية كبيرة من أدوات التصنيع وأجزاء الأسلحة ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.