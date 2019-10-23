شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح نفق الثورة فى مصر الجديدة بعد شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واستمر عمل أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، فى شفط مياه الأمطار التى سقطت أمس على شرق القاهرة ومصر الجديدة، منذ ليلة أمس حتى الآن لتنتهى من شفط كميات المياه التى أغرقت النفق.

ورصد ”الخليج 365”، أعمال شفط المياه، بنفق الثورة حيث دفعت شركة الصرف الصحى بعدد من سيارات شفط المياه لسرعة الانتهاء من فتح النفق أمام حركة المرور.

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