شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح نفق الثورة فى مصر الجديدة بعد شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واستمر عمل أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، فى شفط مياه الأمطار التى سقطت أمس على شرق القاهرة ومصر الجديدة، منذ ليلة أمس حتى الآن لتنتهى من شفط كميات المياه التى أغرقت النفق.
ورصد ”الخليج 365”، أعمال شفط المياه، بنفق الثورة حيث دفعت شركة الصرف الصحى بعدد من سيارات شفط المياه لسرعة الانتهاء من فتح النفق أمام حركة المرور.
وشهدت محاور وميادين محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، أمطاراً خفيفة مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالمحاور الرابطة بين المحافظتين، بعد ظهور تراكمات لمياه الأمطار بمطالع ومنازل الكبارى، وسط انتشار رجال المرور لتسيير حركة المركبات.
وبدأ اليوم الأربعاء، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بسبب سقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
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